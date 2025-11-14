Zamora inauguró obras en Pozo Hondo y destacó la fuerte inversión en educación del Gobierno Provincial

El gobernador Gerardo Zamora inauguró la refacción y ampliación de la Escuela N° 1.085 y entregó viviendas sociales acompañado por el gobernador electo Elías Suárez.

Hoy 12:12

El gobernador Gerardo Zamora inauguró este viernes por la mañana las obras de refacción y ampliación de la Escuela N° 1.085 "Buenaventura Gómez de Escobar" de la ciudad de Pozo Hondo, cabecera del departamento Jiménez, donde además entregó viviendas sociales a familias de la zona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Junto al mandatario estuvieron el jefe de Gabinete y gobernador electo, Elías Suárez; el vicegobernador Carlos Silva Neder; los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid; de Educación, Mariela Nassif, y de Desarrollo Social, Ángel Niccolai. También el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín y la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera, quienes llegar fueron recibidos por el intendente Alejandro Albornoz.

Para dar comienzo con su agenda en Pozo Hondo, el gobernador encabezó la comitiva oficial que se dirigió a la casa de la familia de Cintia Ríos, en donde dejó habilitadas viviendas sociales que benefician a vecinos de esta ciudad y de los parajes Vitiaca y San Félix.

De la construcción de las viviendas participaron la Municipalidad de Pozo Hondo y la Biblioteca Popular Mariano Moreno.

Luego se trasladaron al edificio escolar, donde fueron recibidos por la directora Telma Mabel Llanos, quien agradeció en nombre de toda la comunidad por haber cumplido “un sueño tan anhelado”.

“Con esta obra y todo su equipamiento tenemos las herramientas necesarias para brindar la educación en igualdad de oportunidades en educación, acorde a las necesidades del siglo XXI”, resaltó.

Al renovado edificio asisten 552 alumnos de 1°a 7° grado en los turnos mañana y tarde. Cuenta con 16 aulas, sala de música, laboratorio, sala de maestros, cocina, dirección, vice dirección, secretaría, baños, SUM, sala de informática, biblioteca y patio cubierto. Además cuenta con conexión de internet.

Durante el acto central, Zamora agradeció a las instituciones y municipios que colaboran con el programa habitacional mediante el cual ya fueron beneficiadas más de 32 mil familias de todo el territorio santiagueño con la entrega gratuita de viviendas amobladas.

También garantizó durante la gestión de Elías Suárez la continuidad del programa “hasta que no quede ninguna familia santiagueña si su techo digno”.

Asimismo, el mandatario hizo referencia a la situación económica nacional. “Los tiempos no son fáciles, la situación económica está generando un impacto muy fuerte en las provincias y parece que cuando se habla de las provincias creen que hablan de los gobernadores nada más. No, estamos hablando de los ciudadanos de las provincias; de su economía; de la educación de las provincias; de los jubilados que viven en cada provincia; de los discapacitados, y sobre todo de los trabajadores, porque cuando se para la obra pública, cuando se frena el comercio y la actividad económica en general, esa situación vulnera, impacta en los bolsillos y en la calidad de vida de todos los hermanos comprovincianos de Santiago y de todo el país”, expresó.

No obstante, dijo que en Santiago del Estero el plan de obras no se detuvo y citó como ejemplo la pavimentación de la ruta que une Gramilla con Izca Yacu, cuyos trabajos se encuentran avanzados y que tendrán un gran impacto en la zona. También mencionó la pavimentación de varias cuadras en Pozo Hondo que se ejecuta junto con el municipio, al igual que un polideportivo para la ciudad, obras que serán inauguradas por el gobernador electo Elías Suárez y el vice Carlos Silva Neder.

Zamora remarcó además las inversiones en infraestructura y desarrollo educativo en todo el territorio provincial. “La escuela es el lugar que nos une –agregó- que nos hace a todos iguales, con la posibilidad de la vocación de nuestros docentes para que nuestros hijos aprendan, se formen, tengan pensamiento crítico, capacidad innovadora, accedan a los desafíos a través del conocimiento de esta modernidad, que nos lleva a pasos muy acelerados, a cosas cada vez más tecnológicas más diferentes y desafíos permanentes que tenemos en este mundo. La educación es un pilar fundamental, porque invertimos mucho más de lo que nos exige nuestra Constitución provincial, que es un 30 % de nuestros recursos, de nuestro presupuesto en educación y venimos en los últimos años, y este no ha sido la excepción, de llegar y superar el 40 % de inversión educativa de nuestro presupuesto”.

En ese sentido, dijo que “el objetivo fundamental tiene que ver con la capacidad de proyectarnos hacia el futuro” con más desarrollo y ofreciendo a los santiagueños “la posibilidad de vivir en su lugar y tener un futuro en el mismo”.

También ratificó la decisión de fortalecer el trabajo para generar más igualdad educativa mediante programas nutricionales, la entrega gratuita de tablets, el acceso a internet en todas las escuelas de la provincia y más infraestructura.

“Si logramos la igualdad educativa, empezamos a tener verdadera justicia en lograr igualdad en todos los aspectos, movilidad ascendente y posibilidades para que todos podamos progresar”, afirmó.

Para cerrar, el gobernador expresó su alegría de poder finalizar otro ciclo lectivo cumpliendo los días de clases establecidos en el calendario escolar y agradeció especialmente a los docentes por su compromiso y vocación.