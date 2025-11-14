Olímpico, con el debut de Dennis McKinney, visita a Oberá buscando otro triunfo

El Negro presenta a su flamante refuerzo en Misiones en el único juego de la noche en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 12:48

El Club Ciclista Olímpico de La Banda volverá a la acción esta noche desde las 21 cuando visite a Oberá Tenis Club, en el único duelo de viernes de la Liga Nacional de Básquet. El Negro buscará una nueva victoria fuera de casa para confirmar la levantada.

El equipo de Martín Villagrán llega ubicado en el puesto 15, con un registro de 3 triunfos y 5 derrotas, mientras que los misioneros marchan octavos con 4 victorias y 3 caídas. El escenario anticipa un choque parejo, intenso y con mucho en juego.

El debut de Dennis McKinney

La gran noticia para Olímpico será el estreno del alero estadounidense Dennis McKinney, quien ocupará la última ficha mayor del plantel. El norteamericano, de 27 años, 1,94 metros y con pasado reciente en CD Jorge Guzmán de Ecuador, llega como una pieza clave para fortalecer el perímetro.

En la última Liga Sudamericana FIBA 2025, McKinney promedió 18,7 puntos, 5,7 rebotes y 2 asistencias, números que lo posicionan como un refuerzo de peso. Formado en Mount Mercy University (Iowa), acumula experiencia internacional en Chile, Uruguay y Finlandia, donde llegó a registrar más de 26 puntos por partido.

Su incorporación busca darle al Negro mayor jerarquía ofensiva y profundidad de rotación de cara a un calendario exigente. Además, existe la posibilidad de que Gilbert Granberry regrese a la acción.

Oberá será un escollo duro en el Estadio Luis Augusto Derna, donde intentará hacerse fuerte de la mano de su público. El partido será dirigido por Pablo Estévez, Jorge Chávez y Andrés Barbarini, con transmisión por Básquet Pass.

En el historial, ambos equipos se enfrentaron 11 veces, con 7 victorias para Oberá y 4 para Olímpico, lo que anticipa un cruce parejo, con antecedentes equilibrados.