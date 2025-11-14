En vivo: Olímpico, con el debut de Dennis McKinney, visita a Oberá buscando otro triunfo

El Negro presenta a su flamante refuerzo en Misiones en el único juego de la noche en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 21:55

El Club Ciclista Olímpico de La Banda volverá a la acción esta noche desde las 21 cuando visite a Oberá Tenis Club, en el único duelo de viernes de la Liga Nacional de Básquet. El Negro buscará una nueva victoria fuera de casa para confirmar la levantada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO