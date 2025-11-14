Ecclestone, entre la advertencia y el respaldo: su contundente mirada sobre Franco Colapinto

El histórico exjefe de la Fórmula 1 analizó el presente del piloto argentino en la Máxima.

Hoy 09:12

La figura de Bernie Ecclestone volvió a hacer ruido en el paddock de la Fórmula 1. El histórico exjefe de la categoría analizó el presente de Franco Colapinto y dejó una reflexión que combina elogios, advertencia y una cuota de experiencia. Para Ecclestone, el piloto argentino tiene talento de sobra, pero deberá atravesar un período clave de adaptación en Alpine, el equipo que considera ideal para su crecimiento.

“Es muy talentoso, se lo nota con dedicación y compromiso, pero habrá que esperar”, afirmó en diálogo con Infobae, dejando en claro que, pese a sus condiciones, Colapinto necesitará tiempo para consolidarse en la élite del automovilismo.

Alpine, el destino que Ecclestone ayudó a construir

La confianza de Ecclestone no es casual. El dirigente británico fue determinante en uno de los momentos más delicados de la carrera del bonaerense.

A mediados de 2024, cuando Williams dejó en claro que no tendría a Colapinto en sus planes para 2025, Ecclestone intervino directamente. Habló con Flavio Briatore y abrió el camino que finalmente desembocó en su incorporación a Alpine, donde el argentino proyecta completar su primer campeonato completo en 2026.

Para el histórico dirigente, ese movimiento fue clave: “Está en el equipo adecuado”, afirmó, convencido de que el entorno francés será el que mejor potencie el desarrollo del joven piloto.

Ecclestone subrayó que 2025 será un punto de inflexión para Colapinto, quien recién afrontará su primera pretemporada formal el próximo año.

“Estas cosas son nuevas, habrá que ver cuánto tarda en adaptarse y destacarse”, analizó, dejando un mensaje nítido: el talento es innegable, pero el salto definitivo dependerá de cómo transite esta etapa de maduración.

Un vínculo histórico con la Argentina

La relación de Ecclestone con el automovilismo argentino tiene raíces profundas. Su conexión comenzó con Carlos Alberto “Lole” Reutemann, a quien considera “un viejo amigo”.

En 1972, ya al mando del equipo Brabham, Ecclestone fue clave para el desembarco de Reutemann en la Fórmula 1, impulsado por patrocinadores estatales argentinos. El debut fue inolvidable: pole position en Buenos Aires, y la primera victoria llegaría dos años más tarde, en Sudáfrica.

Hoy, más de cincuenta años después, Ecclestone celebra que otro argentino vuelva a hacerse un lugar en la máxima categoría.

El mensaje final: talento sí, apuro no

Para Ecclestone, Franco Colapinto cuenta con las cualidades para competir al más alto nivel, pero su camino exigirá paciencia, adaptación y un entorno que lo acompañe.

En Alpine ya lo ven como un proyecto fuerte para el futuro. Ecclestone también. Pero su advertencia queda firme: el talento está, el tiempo definirá el resto.