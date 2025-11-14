"No se puede hablar de recuperación económica hablando de uno o dos sectores de la sociedad"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama el director de Estadística y Censos en la provincia Federico Scrimini, a propósito de los datos de inflación de octubre.

Hoy 13:36

El director de Estadística y Censos de la provincia, Federico Scrimini, analizó en diálogo con Radio Panorama los últimos datos de la inflación de octubre y advirtió que la situación económica “no puede evaluarse solo desde algunos sectores”, sino considerando el impacto general en los ingresos y el empleo.

Scrimini señaló que la inflación sigue siendo alta, y recordó que “los actuales funcionarios no querían creerle al INDEC y aparecían con un índice Congreso”. En ese sentido, cuestionó la metodología vigente: “Este índice tiene una medición del año 2004, cuando había telefonía fija y se alquilaban videos. Está subvaluando la inflación y muchas veces no se condice con la realidad que palpamos cuando vamos a consumir bienes y servicios”.

El funcionario advirtió además que las paritarias están siendo contenidas, con excepción de algunos gremios puntuales, lo que provoca que los salarios sigan por debajo de la inflación. “El poder adquisitivo se pierde. No se puede hablar de recuperación económica hablando de uno o dos sectores; hay que mirar a toda la sociedad, al empleo y en períodos sostenidos de tiempo”, afirmó.

Scrimini también analizó el impacto de las políticas sociales y del mercado laboral. Destacó que el gobierno “tuvo la inteligencia o picardía de aumentar la AUH en términos reales respecto de la gestión anterior”, lo que explica —sostuvo— el respaldo electoral en los sectores de bajos ingresos.

En contraste, observó que la clase media es la más afectada: “Tiene empleo registrado que no le gana a la inflación y, al quitarse subsidios, sufre las consecuencias”. A esto se suma la pérdida de puestos laborales y el cierre de pymes, situación que vincula con la apertura indiscriminada de importaciones: “Cuando se abre la economía sin restricciones, sufren la industria y el trabajo registrado”.

Finalmente, Scrimini expresó su preocupación respecto al acuerdo comercial con Estados Unidos, al señalar que podría profundizar el impacto negativo sobre la producción nacional. “Hay una gran preocupación, sobre todo en el sector industrial. EEUU es competidor en varios sectores, es el mayor productor de soja, de porcinos y dentro del acuerdo se contempla la libre exportación, incluso de pollos. Si les damos prioridad y la facilidad de vender sus productos más baratos, cuando los mismos los producimos nosotros, tenemos un problema”, advirtió.