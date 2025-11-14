Atraparon a “Ratita”: había robado bienes desde el interior de un auto

El procedimiento estuvo a cargo de la Comisaría Comunitaria 50 bajo directivas de la fiscal Vicens Pérez. El damnificado radicó la denuncia.

En horas del mediodía de este viernes, personal de la Comisaría Comunitaria N° 50 aprehendió a un joven de 25 años conocido en el ambiente delictivo como “Ratita”, quien fue sorprendido llevando elementos presuntamente sustraídos en plena vía pública.

El procedimiento tuvo lugar alrededor del mediodía, en la intersección de Fray Mamerto Esquiú y Avellaneda, cuando los efectivos que realizaban tareas preventivas fueron alertados vía radial sobre un hecho ilícito cometido instantes antes.

El sospechoso identificado como Maximiliano Agustín “Ratita” Juárez, domiciliado en barrio San Martín y con frondosos antecedentes por delitos contra la propiedad, se desplazaba a pie por calle Avellaneda portando diversos objetos de dudosa procedencia.

Al advertir la presencia policial, el joven intentó huir, pero fue rápidamente interceptado y reducido por el personal actuante. Minutos después, otro móvil policial informó que un vecino se había acercado en la zona de Pasteur y Mar del Plata, señalando a Juárez como el autor del robo de varios elementos desde el interior de su automóvil. El damnificado fue invitado a radicar la denuncia correspondiente en la dependencia policial.

En poder del aprehendido se habrían secuestrado los objetos sustraídos, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia.

La fiscal Vicens Pérez ordenó que el detenido fuera trasladado y alojado en la sección Alcaidía de la Comisaría Comunitaria 50, además del secuestro de los elementos recuperados, avanzándose en la causa por delito contra la propiedad.