River se juega el año ante Vélez y Gallardo apuesta por el regreso de Enzo Pérez

El Muñeco le brindaría la oportunidad al capitán de terminar el Clausura en cancha y apostaría por un tridente de ataque.

Hoy 14:45

De manera inesperada, River se juega el año en Liniers. Sin margen de error, el Millonario debe ganar y aguardar otros resultados para definir su posición final en la tabla anual, clave para su clasificación a las copas internacionales 2026. En ese duelo decisivo ante Vélez, el entrenador Marcelo Gallardo planea volver a confiar en su capitán, Enzo Pérez.

La ausencia de Kevin Castaño, pieza fija desde su llegada, abrió la puerta para el retorno del mediocampista mendocino de 39 años, quien lleva casi dos meses sin jugar. La idea del Muñeco es conformar un doble 5 junto a Juan Carlos Portillo, combinando el despliegue físico del Sicario con la experiencia y lectura de juego de Enzo. Gallardo considera que el volante necesita un socio cercano para descargar y ordenar la mitad de la cancha.

El posible regreso de Enzo marcaría su reaparición tras el profundo corte sufrido ante Palmeiras en Brasil, el 24 de septiembre. Pasaron 53 días sin minutos oficiales, en un contexto donde la relación con el DT sigue siendo buena, aunque el futbolista cree que está para tener mayor participación.

El ingreso del capitán sería por Lucas Martínez Quarta, suspendido por acumulación de amarillas. En defensa, la zaga quedará conformada por Paulo Díaz y Lautaro Rivero, mientras que ambos laterales tendrán variantes: Gonzalo Montiel será preservado por molestias en la rodilla y cederá su lugar a Fabricio Bustos; por la izquierda, Milton Casco reemplazará a Marcos Acuña, también suspendido.

En el mediocampo, además del doble 5, surge una disputa interna por un lugar entre Giuliano Galoppo, cerca de cumplir los objetivos que activarían la obligación de compra, y Santiago Lencina, recientemente renovado hasta 2028. Más adelante, Juan Fernando Quintero volverá a la titularidad con la misión de manejar todos los hilos del ataque.

Arriba, pese a su nivel irregular, Sebastián Driussi seguirá como titular y formará dupla con Maximiliano Salas, otro de rendimiento inestable. Sin Facundo Colidio, las opciones ofensivas en el banco serán Miguel Ángel Borja —ya con un pie fuera del club—, Ian Subiabre y Cristian Jaime.

Probable formación de River vs. Vélez

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Giuliano Galoppo o Santiago Lencina, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.