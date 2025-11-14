Empresas de EE.UU. celebraron el nuevo acuerdo comercial con Argentina: "Abre una etapa de mayor integración"

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina calificó al entendimiento como una señal de confianza mutua y aseguró que el país queda mejor posicionado frente a los cambios del comercio global.

Hoy 15:23

La Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) destacó el reciente acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos y lo definió como un paso decisivo hacia una mayor apertura, previsibilidad y alineamiento con las principales economías occidentales. Desde la entidad remarcaron que el entendimiento llega en un momento de fuerte reconfiguración del comercio internacional y consideraron que coloca al país en una posición más competitiva.

Según explicaron, Estados Unidos —principal economía y mayor importador del planeta— representa un mercado clave, y el nuevo marco bilateral abre la puerta a un canal de incentivos que facilitará el intercambio y dinamizará el comercio exterior. Entre los puntos centrales del acuerdo se incluyen la reducción de trabas burocráticas, avances en materia de propiedad intelectual y la posibilidad de revisar barreras arancelarias y paraarancelarias para productos como medicamentos, carne y otros bienes estratégicos.

La presidenta de AmCham, Mariana Schoua, sostuvo que este entendimiento “fortalece la confianza entre ambos países” y subraya que la eliminación de obstáculos comerciales podría impulsar la competitividad del sector exportador argentino, favoreciendo su internacionalización y atrayendo nuevas inversiones.

Además, la entidad resaltó que el acuerdo es coherente con las tendencias globales de nearshoring y friendshoring, que buscan diversificar proveedores y acortar las cadenas de valor. En ese contexto, la competitividad relativa de la Argentina y su potencial sectorial representan una oportunidad para integrarse a nuevos flujos de comercio e inversión.

Desde AmCham remarcaron que este tipo de entendimientos contribuyen a generar empleo, reducir costos para los consumidores y apuntalar el crecimiento económico, al mismo tiempo que fortalecen la cooperación bilateral.

Finalmente, la cámara afirmó que mantendrá su compromiso de acompañar iniciativas que promuevan la llegada de capitales, modernicen la estructura productiva y aprovechen las oportunidades del nuevo escenario económico global, con el objetivo de impulsar un desarrollo sostenible y consolidar el vínculo entre ambas naciones.