Las acciones argentinas suben hasta 21% tras el acuerdo comercial con Estados Unidos

Empresas ligadas a la economía real lideraron las ganancias en Buenos Aires y Wall Street, mientras operadores destacaron que el pacto abre una nueva etapa de integración económica entre ambos países.

Hoy 15:34

Luego del anuncio del acuerdo marco para incentivar el comercio y las inversiones entre la Argentina y Estados Unidos, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street anotaban subas de hasta 5% a primera hora de la tarde.

En Nueva York, el podio de ganadores estaba integrado por Edenor, YPF y Supervielle, todos con avances de alrededor de 6%.

La Bolsa porteña, en tanto, saltaba 4,4% en pesos a las 15.00. Los papeles de empresas ligadas a sectores de la economía real que se podrían ver beneficiados por el acuerdo comercial con EE.UU. encabezaban las subas.

Así, las acciones de empresas como la exportadora de limones San Miguel o la agropecuaria Inversora Juramento trepaban 21% y 13%, respectivamente. También anotaba ganancias de 8% Aluar -dedicada al aluminio- y de 6% YPF.

“El acuerdo comercial con EE.UU. es bienvenido por los operadores ya que marca un nuevo avance en la integración mundial, mientras se esperan conocer los detalles en busca de poder evaluar los efectos en la ‘micro’, tanto a nivel sectorial como de empresas más beneficiadas por la expansión del comercio”, explicó el operador Gustavo Ber.

Por su parte, los bonos en dólares sumaban hasta 1,3%. Mientras que el riesgo país se ubicaba por encima de los 600 puntos básicos. El indicador que mide la confianza de los inversores anotaba 616 unidades.

Finalmente, el dólar oficial cerró a $1425 para la venta en las pantallas del Banco Nación, así totalizó una baja $20 en la semana. En el segmento mayorista, el tipo de cambio finalizó la rueda en $1403. En la semana retrocedió $12 y quedó casi $100 debajo del techo de la banda cambiaria, que este viernes estaba en $1502,98.

Los detalles del acuerdo entre la Argentina y EE.UU.

El acuerdo comercial con EE.UU. incluye 11 puntos clave que buscan “fortalecer y equilibrar la alianza económica” entre los países que gobiernan Javier Milei y Donald Trump.

El acuerdo incluye aranceles, eliminación de barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, acceso a los mercados agrícolas y trabajo. Además, abarca las áreas de seguridad económica, oportunidades comerciales, medio ambiente y comercio digital.

La cámara de comercio de los Estados Unidos en la Argentina, AmCham, celebró el anuncio y consideró que fomentará el empleo, la competitividad y el crecimiento de la economía local.