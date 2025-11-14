Aldosivi y San Martín de San Juan juegan una final por el descenso en Mar del Plata

El Tiburón y el Verdinegro se cruzan este sábado a las 17.00 por el interzonal de la última fecha del Torneo Clausura, en un duelo dramático donde sólo uno seguirá en Primera.

Aldosivi y San Martín de San Juan protagonizarán un choque cargado de tensión en el José María Minella, sabiendo que al final de los 90 minutos uno de los dos perderá la categoría. El Tiburón llega con la ventaja matemática: necesita ganar para no depender de nadie, mientras que el Santo debe triunfar y esperar que Godoy Cruz no lo haga.

El elenco marplatense atraviesa su mejor tramo del año luego de un 2025 para el olvido. Viene de vencer a Banfield con un penal polémico en el descuento, resultado que extendió una racha de cuatro victorias en cinco partidos. Con ese envión, los dirigidos por Andrés Yllana saben que el panorama es claro: si ganan, siguen en Primera; si empatan, deberán mirar de reojo lo que ocurra con el Tomba; y si pierden, descenderán sin remedio.

Por su parte, San Martín encara la final con una campaña de recuperación tan épica como angustiante. El Verdinegro hilvanó un invicto de seis encuentros, pero aun así no depende totalmente de sí mismo. Incluso ganando podría no salvarse, ya que necesita que Godoy Cruz y Deportivo Riestra no sumen de a tres. Existe, además, la posibilidad de un partido desempate, siempre que ambos rivales directos empaten sus partidos. La recompensa, en caso de lograr la permanencia, sería doble: clasificación a los octavos de final del Clausura.