En una definición para el infarto, Aldosivi ganó, mantuvo la categoría y bajó a San Martín de San Juan

Show de goles en Mar del Plata: el Tiburón se impuso por 4 a 2 ante el Verdinegro y seguirá en la máxima categoría. El Santo jugará la Primera Nacional.

Hoy 19:39

Después de una definición para el infarto, el TIburón le ganó 4-2 a San Martín de San Juan para asegurar su permanencia en la Liga Profesional y mandar a la B Nacional al propio Verdinegro y a Godoy Cruz, que empató 1-1 con Deportivo Riestra en Mendoza.

El Tiburón dependía de sí mismo para salvarse hizo lo que tenía que hacer, pero sufrió hasta el final. Y es que después de un primer tiempo muy parejo, el Santo golpeó primero con el gol de Santiago Barrera a los 20' del segundo tiempo. De esta forma, el equipo comandado por el Pipi Romagnoli pasaba en la tabla a los marplatenses, que necesitaban un gol para mantener la categoría.

Pero lejos de ser superado por la situación, Aldosivi lo dio vuelta en una ráfaga. Primero fue Santiago Moya para el 1-1 y posteriormente Franco Rami lo dio vuelta para un Tiburón que festejaba con antelación. Sin embargo, el Verdinegro no se rindió y generó un penal casi con el tiempo cumplido, el cual Tomás Fernández cambió por gol.

Solamente un minuto después, Justo Giani se encontró con un gol sacando del medio que le devolvió la ventaja a Aldosivi. Y en la última, Ayrton Preciado cambió un penal por gol y que le terminó dando la victoria 4-2 y la salvación al equipo de Mar del Plata, así como también condenó a San Martín y a Godoy Cruz al descenso.

El Tiburón de Guillermo Farré se queda en la Liga Profesional después de un gran cierre de campeonato, donde consiguió cinco victorias en sus últimos seis partidos. Por otro lado, el Santo pierde la categoría un año después de su ascenso, mientras que el Tomba bajó a la B Nacional tras 17 años ininterrumpidos en Primera División.