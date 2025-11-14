San Lorenzo, con su presencia en copas en juego, recibe a un Sarmiento que sueña con la zona de clasificación

El Ciclón recibe al Verdolaga este sábado a las 19.30 en el Nuevo Gasómetro, en la última fecha del Clausura. Los de Ayude llegan clasificados a octavos, pero envueltos en un caos institucional. Sarmiento, ya salvado, quiere meterse en playoffs.

Hoy 00:02

San Lorenzo y Sarmiento se medirán en un duelo con necesidades muy distintas pero con la misma carga emocional. Mientras el Ciclón intenta sostener su levantada futbolística en medio de un contexto institucional crítico, el Verdolaga llega sin el peso del descenso y con la chance concreta de meterse en la fase de playoffs si consigue un buen resultado.

El elenco azulgrana viene de un 0-0 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, un empate que le permitió meterse en octavos de final. Sin embargo, el clima interno está lejos de ser el ideal. La pelea del DT Damián Ayude con un plateísta expuso la delicada situación económica: aseguró no cobrar hace tres meses, lo mismo que el plantel, que emitió un comunicado reclamando una deuda desde agosto. A esto se suman las tensiones políticas: la AFA y los asambleístas aún no lograron acordar un proyecto sin la presencia de Marcelo Moretti, y el club sigue a la espera de una resolución. Además, San Lorenzo no contará con Orlando Gill, convocado a la Selección de Paraguay.

Del otro lado, Sarmiento atraviesa un presente mucho más sereno. El equipo de Facundo Sava llega de un valioso 2-1 ante Instituto en el Eva Perón, resultado que confirmó su permanencia en Primera. Liberado de la presión del descenso, el Verde mostró una mejoría en su funcionamiento y afronta este cierre de torneo con un premio extra en juego: si suma en el Nuevo Gasómetro, peleará su lugar en la siguiente instancia.