Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 NOV 2025 | 25º
X
Policiales

Videos: allanamiento por narcomenudeo en el barrio Río Dulce terminó con violentos enfrentamientos entre la policía y los vecinos

Un operativo policial en el barrio Río Dulce derivó en enfrentamientos, uso de balas de goma, agresiones con elementos contundentes y varios detenidos. La Justicia continúa con las actuaciones por narcomenudeo.

Hoy 16:24

Durante el mediodía de este viernes, un allanamiento por narcomenudeo realizado en el barrio Río Dulce de la ciudad de La Banda desencadenó una violenta secuencia entre personal policial y un numeroso grupo de vecinos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con lo informado, cuando los efectivos ingresaron al sector para cumplir con la orden judicial, un grupo de residentes reaccionó de forma agresiva, arrojando elementos contundentes contra el personal que participaba del operativo.

Ante la escalada de violencia, la policía intervino con balas de goma para dispersar a los manifestantes y poder continuar con el procedimiento. En medio del enfrentamiento se produjeron momentos de extrema tensión y daños en la zona.

Como resultado de los disturbios, hubo varias personas detenidas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones por la causa principal de narcomenudeo y los hechos de agresión ocurridos durante la intervención.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con goles de Messi y Lautaro, Argentina cerró el año con un triunfo ante Angola
  2. 2. Argentina cayó ante México en los penales y quedó eliminado del Mundial Sub-17
  3. 3. Desarticulan dos puntos de venta de drogas en el Bº General Paz y detienen a un hombre de 37 años
  4. 4. Vendedores ambulantes tucumanos denunciaron el robo de su mercadería tras ser retenidos en una vivienda del barrio La Católica
  5. 5. Dejó el auto estacionado en la calle, sin trabar las puertas y le robaron una millonaria suma de dinero
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT