Videos: allanamiento por narcomenudeo en el barrio Río Dulce terminó con violentos enfrentamientos entre la policía y los vecinos

Un operativo policial en el barrio Río Dulce derivó en enfrentamientos, uso de balas de goma, agresiones con elementos contundentes y varios detenidos. La Justicia continúa con las actuaciones por narcomenudeo.

Hoy 16:24

Durante el mediodía de este viernes, un allanamiento por narcomenudeo realizado en el barrio Río Dulce de la ciudad de La Banda desencadenó una violenta secuencia entre personal policial y un numeroso grupo de vecinos.

De acuerdo con lo informado, cuando los efectivos ingresaron al sector para cumplir con la orden judicial, un grupo de residentes reaccionó de forma agresiva, arrojando elementos contundentes contra el personal que participaba del operativo.

Ante la escalada de violencia, la policía intervino con balas de goma para dispersar a los manifestantes y poder continuar con el procedimiento. En medio del enfrentamiento se produjeron momentos de extrema tensión y daños en la zona.

Como resultado de los disturbios, hubo varias personas detenidas, quienes quedaron a disposición de la Justicia mientras avanzan las investigaciones por la causa principal de narcomenudeo y los hechos de agresión ocurridos durante la intervención.