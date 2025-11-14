La empresa Mauro Sergio suspendió al 70% de su planta en medio de una fuerte crisis textil

La fábrica “Textilana” aplicó suspensiones a 170 trabajadores hasta marzo de 2026. El acuerdo incluye el pago del 78% del salario y el aguinaldo en dos cuotas. Desde la oposición responsabilizan al Gobierno nacional y al municipio por la situación.

Hoy 16:25

La histórica textil Mauro Sergio atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y decidió suspender a 170 empleados de su planta “Textilana”, ubicada en Mar del Plata, en el marco de una profunda crisis económica que golpea al sector.

La medida, que comenzó a aplicarse el lunes 16 de noviembre, se extenderá hasta el 31 de marzo de 2026, según acordaron la empresa y la comisión interna durante una audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo bonaerense.

En un principio, la compañía había propuesto un esquema más duro: seis meses de suspensión y un recorte mayor en los haberes, pero tras varias negociaciones se redujo el plazo a cuatro meses y medio y se mejoraron algunas condiciones para los empleados.

Finalmente, la firma abonará el 78% del salario —en lugar del 75% que pretendía— y el pago del aguinaldo será dividido en dos cuotas, evitando el fraccionamiento en tres partes que había planteado la empresa. La suspensión alcanzará al 70% del personal de la planta.

La noticia generó un fuerte impacto en Mar del Plata, donde la textil tiene un rol histórico en la identidad productiva de la ciudad. La decisión desató críticas desde distintos sectores políticos, especialmente desde Unión por la Patria.

El concejal Juan Manuel Cheppi sostuvo que las suspensiones “son consecuencias de la apertura de importaciones que impulsan y celebran Milei y Montenegro”. Además, cuestionó la postura del intendente: “Una empresa textil marplatense, símbolo de nuestra industria, en crisis. ¿Y el intendente? Ausente, como siempre. Sin trabajo para la gente, no hay futuro para Mar del Plata”, afirmó.