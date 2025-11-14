Ingresar
Cuándo es el sorteo del Mundial 2026: el próximo torneo que jugará la Selección Argentina defendiendo el título

La próxima cita mundialista presentará un formato histórico y se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

Hoy 16:31
Argentina festejo

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México, tendrá su sorteo oficial el viernes 5 de diciembre, a partir de las 14 (hora argentina)

El evento se realizará en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C., y definirá la conformación de los 12 grupos de la próxima Copa del Mundo.

Cómo será el formato del sorteo del Mundial 2026

La FIFA dividirá a las 48 selecciones clasificadas en cuatro bombos según su posición en el ranking FIFA. De allí se sortearán los equipos para conformar 12 grupos de cuatro, uno por cada bolillero.

El organismo mantendrá sus reglas habituales:

No podrán coincidir dos equipos de la misma confederación, excepto UEFA, por su gran cantidad de participantes.

Los anfitrionesEstados Unidos, México y Canadá— serán ubicados automáticamente en grupos distintos, asegurando que cada uno juegue la fase inicial en su propio país.

Las selecciones mejor ubicadas en el ranking serán cabezas de serie, evitando cruces fuertes en la primera fase.

Selecciones clasificadas al Mundial 2026

Anfitriones

  • Canadá
  • México
  • Estados Unidos

Conmebol

  • Argentina
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Paraguay
  • Colombia

UEFA

  • Inglaterra
  • Francia

Asia

  • Japón
  • Irán
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Qatar
  • Arabia Saudita
  • Australia

África

  • Marruecos
  • Túnez
  • Egipto
  • Argelia
  • Ghana
  • Cabo Verde
  • Sudáfrica
  • Costa de Marfil
  • Senegal

Oceanía

  • Nueva Zelanda

El sorteo marcará el primer paso rumbo a un Mundial histórico, el primero con 48 selecciones y un formato completamente renovado.

