La marca que alcanzó Lautaro Martínez en la Selección con su gol ante Angola

El delantero abrió el marcador en Luanda y llegó a los 36 goles con la camiseta argentina.

Hoy 16:45
Lautaro Martínez festejo

Lautaro Martínez volvió a marcar un capítulo importante en su camino con la Selección Argentina. El delantero del Inter anotó un gol clave en el amistoso ante Angola, tras una asistencia perfecta de Lionel Messi, y alcanzó una marca histórica que lo posiciona entre los mejores artilleros del país.

El gol que lo metió en el Top 4 histórico

A los 43 minutos, Lautaro recibió un pase filtrado de Messi y definió con un derechazo cruzado al primer palo, imposible para el arquero angoleño. Ese tanto no fue uno más: significó su gol número 36 con la Albiceleste.

Con esta cifra, superó a Hernán Crespo (35) y se convirtió en el cuarto máximo goleador de la historia de la Selección Argentina.

A un paso del Kun

El “Toro” sigue escalando posiciones y ahora quedó a solo cinco goles de alcanzar a Sergio “Kun” Agüero, quien registró 41 tantos en sus 101 partidos con la celeste y blanca.

La cima del ranking de goleadores argentinos

  • Lionel Messi – 115 goles en 196 partidos
  • Gabriel Batistuta – 55 goles
  • Sergio Agüero – 41 goles
  • Lautaro Martínez – 36 goles (en ascenso)
  • Hernán Crespo – 35 goles

Con 27 años, en pleno momento de madurez y con la mira puesta en el Mundial 2026, Lautaro Martínez sigue escribiendo su historia entre los grandes goleadores de la Selección Argentina.

TEMAS Selección Argentina de Fútbol Lautaro Martínez

