Habrá desvíos del tránsito en avenida Núñez del Prado por trabajos de mantenimiento

El tránsito deberá dirigirse por el puente Carretero hacia el Parque Industrial.

Hoy 17:50

A partir de este viernes 14, el tránsito vehicular que circula por avenida Núñez del Prado a la altura del puente de avenida Roca se encuentra interrumpido por trabajos de mantenimiento en la calzada de ese sector, por lo que habrá desvíos hasta que finalice la obra que se extenderá durante una semana.

Por lo tanto, se informa que el tránsito pesado deberá dirigirse obligatoriamente por el puente Carretero hacia el Parque Industrial por la calle Los Molinos, 2 de Septiembre y Ruta Nacional 34.

Los colectivos de larga distancia harán el mismo recorrido del tránsito pesado hasta la Autopista Santiago-La Banda hasta avenida Núñez del Prado para ingresar a la Estación Terminal de Ómnibus. En tanto, la salida será desde la terminal hacia el norte por Núñez del Prado-Rivadavia-Roca-Ricardo Rojas-La Plata y Rotonda del Puente Carretero.