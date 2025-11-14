Noel Gallagher fue a visitar La Bombonera antes de los shows de Oasis en Buenos Aires

El cantante y compositor recorrió el mítico estadio de Boca y se sacó fotos en cada rincón. Mientras tanto, el publico espera ansioso los shows de este viernes y sábado.

Noel Gallagher visitó hoy La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors en Buenos Aires. El líder de Oasis recorrió las instalaciones y se tomó fotografías en distintos sectores del campo de juego, reafirmando su afecto por un lugar emblemático del fútbol argentino. Su presencia llega justo antes del esperado regreso de Oasis a Argentina, donde ofrecerán dos shows el sábado 15 y domingo 16 de noviembre de 2025 en el Estadio River Plate, marcando el cierre sudamericano de su gira Oasis Live ’25 Tour.

La escala en Buenos Aires revela el inquebrantable vínculo que la banda británica cultivó con el público argentino desde mediados de los noventa. Las canciones que definieron una era del britpop hoy suenan con la misma intensidad ante legiones de fans que entienden tanto de guitarras como de fervor futbolero. Gallagher no solo pisa un estadio histórico, sino que se introduce en una cultura que mezcla hinchada, música y emoción colectiva.

Noel no tiembla, late

Mientras los días del 15 y 16 se acercan, la visita de hoy cobra un matiz simbólico: es como si Gallagher se presentara ante sus seguidores argentinos más allá del escenario, y manifestara su gratitud anticipada al pisar un recinto cargado de historia, latido y pasión. La cita no es solo musical, es también un reconocimiento de parte de un artista que entiende que Argentina no es solo una parada más, sino un destino emocional.

Con estas fechas confirmadas y una presencia que rompe la barrera entre el escenario y la tribuna, Buenos Aires se prepara para vivir un momento especial: el reencuentro con una de las bandas que ayudaron a definir el rock de las últimas décadas, y con un artista que hoy mostró su proximidad a la ciudad y su comprensión del ritual popular.