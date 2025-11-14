Turista rusa se defendió de un violento motochorro y logró retenerlo hasta que la Policía lo detuvo

El dramático episodio se dio en Palermo, Buenos Aires. Uno de los delincuentes se dio a la fuga. La víctima sufrió varios golpes y fue atendida por el SAME.

Hoy 18:17

Un violento intento de robo registrado en pleno Palermo terminó con uno de los motochorros detenido gracias a la resistencia de la víctima y la intervención de vecinos. El episodio ocurrió el domingo por la tarde en la esquina de avenida Córdoba y Fitz Roy, donde una turista rusa de 33 años esperaba el cambio del semáforo con su bicicleta.

Las imágenes captadas por la cámara de seguridad de un comercio muestran el momento en que dos delincuentes a bordo de una motocicleta se acercan a la mujer para arrebatarle el teléfono celular. Tras un brusco tironeo, uno de los ladrones descendió del rodado e intentó golpearla, pero la turista se aferró a él con fuerza y comenzó un forcejeo que se extendió varios segundos.

Los gritos alertaron a los vecinos, que rápidamente acudieron en su ayuda. A pesar de la violencia del ataque, la mujer no soltó al asaltante, logrando mantenerlo en el suelo con la ayuda de otras personas hasta la llegada de personal de la Comisaría Vecinal 14 B de la Policía de la Ciudad. El sospechoso, un joven de 26 años, fue inmediatamente detenido. Su cómplice, en cambio, escapó a toda velocidad al advertir la presencia policial.

A partir de los registros del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), se siguió el recorrido de la motocicleta del prófugo, una Honda XR, que fue vista ingresando a un domicilio del pasaje Cañuelas al 200, en Villa Crespo. El fiscal Anselmo Daniel Castelli, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 57, ordenó el secuestro del rodado y dispuso un allanamiento en el conventillo donde el sospechoso había ingresado.

Durante el operativo, el conductor de la moto fue demorado y su identidad confirmada por la División Análisis de Imágenes, que comparó las grabaciones del CMU con las del ataque. Además, los oficiales secuestraron diez teléfonos celulares, cuatro cascos, una llave de ignición, documentación de la moto y el calzado utilizado por el motochorro ese día. A pesar de los elementos incautados, el juzgado no ordenó su detención formal.

La causa continúa en manos de la Justicia, que investiga si los objetos hallados están vinculados a otros hechos delictivos y evalúa la situación procesal de ambos implicados.