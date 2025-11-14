Ingresar
Los legisladores elegidos en los comicios del 26 de octubre ya tienen fecha y hora para asumir sus bancas

La jura será el 28 de noviembre, a las 11, en una sesión especial convocada por el Senado.

Hoy 18:44

Los legisladores elegidos en los comicios del 26 de octubre ya tienen fecha y hora para asumir sus bancas: la jura será el 28 de noviembre, a las 11, en una sesión especial convocada por el Senado. La Cámara alta retomará así su actividad antes del recambio previsto en Diputados para el 10 de diciembre.

En paralelo a la confirmación del acto parlamentario, la ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, mantuvo una reunión con la vicepresidenta Victoria Villarruel, con el objetivo de coordinar la agenda legislativa que se viene. Ambas calificaron el encuentro como “positivo” y “constructivo”.

Bullrich destacó que encontró a Villarruel “muy colaborativa” y alineada con el objetivo de fortalecer la agenda impulsada por el Gobierno en el Senado. La titular de la Cámara alta, por su parte, subrayó que siempre mantuvo una actitud de cooperación institucional y que su tarea es garantizar el cumplimiento de la Constitución y el normal funcionamiento del cuerpo.

Villarruel agregó que conversaron sobre los proyectos prioritarios que ingresarán a debate y sobre el rol que tendrá el bloque de La Libertad Avanza en esta nueva etapa parlamentaria. También remarcó que su función no implica interferir ni obstaculizar, sino facilitar el desarrollo del trabajo legislativo.

Con la fecha de jura ya definida, comienza a delinearse el escenario parlamentario que acompañará el próximo año político.

