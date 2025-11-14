El Colegio Nuestra Señora de Luján realizó su Muestra Pedagógica Institucional 2025

Veinte proyectos académicos y actividades físicas fueron presentados ante una gran participación de las familias.

Hoy 18:49

El Colegio Nuestra Señora de Luján llevó adelante el 13 de noviembre su Muestra Pedagógica Institucional 2025, un espacio donde alumnos y docentes exhibieron los trabajos desarrollados a lo largo del año. La propuesta reunió 20 proyectos de las distintas áreas curriculares, presentados en stands preparados por cada curso junto a sus profesores.

Además, el área de Educación Física tuvo un rol destacado con la presentación de esquemas de gimnasia, en los que participaron estudiantes de diferentes niveles, mostrando las habilidades y contenidos trabajados durante el ciclo lectivo.

El colegio ofrece dos orientaciones en su formación secundaria: Economía y Administración en el turno mañana, y Humanidades y Ciencias Sociales en el turno tarde. Desde la institución destacaron el acompañamiento de las familias, que se acercaron para recorrer la muestra y conocer de cerca los aprendizajes y producciones alcanzadas por los alumnos.

El Colegio Nuestra Señora de Luján pertenece a la congregación de las Hermanas de Santa Dorotea de Cemmo y está ubicado en calle Capitán del Castaño 450. La jornada fue valorada como un cierre significativo del año escolar, poniendo en relieve el compromiso de estudiantes, docentes y comunidad educativa.