Joven motociclista murió en la Ruta 34 luego de un brutal impacto contra un camión

Un joven de 24 años perdió la vida durante la madrugada en cercanías de Garza luego de impactar con un camión.

Hoy 19:05

Durante la madrugada de este viernes, un grave accidente registrado en el kilómetro 643 de la Ruta Nacional 34, cerca de Garza, dejó como saldo la muerte de un motociclista. Pasadas las 3 de la mañana, la policía fue alertada por la presencia de un cuerpo tendido sobre la cinta asfáltica.

Al llegar, los efectivos constataron que la víctima era Fernando Mariano Carranza, de 24 años, domiciliado en el barrio San Jorge de Garza, quien se trasladaba en una motocicleta Zanella 150cc. El rodado se encontraba totalmente incendiado, lo que evidenciaba la violencia del siniestro. Minutos después, personal de salud del hospital de Garza confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales.

En la escena también fue identificado el conductor del vehículo mayor, José Alejandro Paz, oriundo de Fraile Pintado (Jujuy), quien guiaba un camión Scania R440 con acoplado en sentido sur–norte al momento del choque. Las primeras hipótesis señalan que Carranza habría impactado contra el camión, aunque las causas exactas siguen bajo investigación.

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Jaime Luna, se llevaron adelante las tareas de rigor: aprehensión preventiva del camionero, intervención de Criminalística, test de alcoholemia y traslado del cuerpo por parte de la Unidad Morguera.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal de Seguridad Vial, agentes de Vialidad y los equipos policiales. Tanto la motocicleta calcinada como el camión fueron trasladados a la dependencia correspondiente para continuar con las pericias que permitan esclarecer las circunstancias del fatal episodio.