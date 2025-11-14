Leandro Santoro encabezó un conversatorio en Fernández: “Creo que Gerardo tiene todas las cualidades”

El diputado nacional visitó el Centro Cultural “Sixto Palavecino” y analizó la coyuntura política y económica del país en un panel acompañado por autoridades locales y regionales.

El diputado nacional y politólogo Leandro Santoro visitó este jueves por la noche la ciudad de Fernández, donde encabezó un conversatorio en el renovado Centro Cultural “Sixto Palavecino”. Fue recibido por el intendente Víctor Araujo, con quien compartió un café previo al encuentro, que estuvo marcado por un análisis profundo de la actualidad política y económica del país, sumada a una mirada internacional sobre los nuevos acuerdos entre el Gobierno nacional y los Estados Unidos.

El panel contó con la moderación del Dr. Guillermo Novara —ex intendente de Bandera—, el Dr. Lisandro Daives y el propio jefe comunal anfitrión. La actividad reunió a figuras destacadas de la política regional, entre ellas la diputada nacional Nilda Moyano, el titular del ERSAC Juan Domingo Roitman, la diputada provincial Patricia Buena, concejales locales, funcionarios municipales, jefes comunales de localidades vecinas y numerosos vecinos.

Durante su exposición, Santoro elogió la gestión del gobernador Gerardo Zamora y expresó su deseo de que el próximo presidente de la Nación sea un referente del norte argentino, con fuerte vocación federal y arraigo territorial. “Sería muy importante que haya un presidente del norte; federal, argentino, que tenga una idea de país que vaya más allá de la General Paz”, afirmó.

El legislador cuestionó que el actual presidente Javier Milei haya obtenido apoyo electoral en provincias que “nunca visitó” y sostuvo que la Argentina necesita un mandatario que “conozca el país, sepa cómo resolver problemas y cómo conciliar, no solo imponer”. En ese marco, destacó que Zamora reúne las cualidades necesarias para liderar ese proyecto.

Santoro también se mostró impresionado por las instalaciones del Centro Cultural “Sixto Palavecino”. “Este lugar es hermoso y no tiene nada que envidiarle a ninguna capital del mundo”, celebró, al tiempo que valoró la participación de una comunidad “lúcida, despierta e informada”. Con este reconocimiento, cerró una velada que combinó reflexión política, intercambio y un fuerte compromiso con la vida cultural de la región.