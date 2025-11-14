Ingresar
Este sábado 15 se podrá disfrutar de Abraxas, un show de entretenimiento en el Casinos del Sol

Casinos del Sol inauguró su renovada confitería con gastronomía, juegos y espectáculos en vivo.

Hoy 20:18
casinos del sol

Este miércoles 5 de noviembre, abrió sus puertas un nuevo espacio de entretenimiento en Santiago del Estero, donde el azar, los sabores y la música se combinan en una experiencia única. Se trata del show de Abraxas en Casinos del Sol. El casino, junto a Bonafide y Patagonia, inauguraron la renovada confitería del casino central, ubicada en Av. Belgrano Sur 750, con una propuesta que busca elevar el concepto de ocio nocturno en la ciudad.

El flamante espacio ofrecerá un ambiente moderno y cálido, pensado para disfrutar de shows en vivo, gastronomía de primer nivel, bebidas, tragos, café de especialidad y todo el atractivo del casino: slots, juegos de paño y una atmósfera diseñada para vivir sensaciones inolvidables. Entre las primeras actividades destacadas, se anuncia la presentación del grupo Abraxas este sábado 15 a las 22.30, en el marco de una cena show que promete convocar a un amplio público.

La propuesta está dirigida exclusivamente a mayores de 18 años y busca posicionarse como un nuevo punto de encuentro para quienes buscan diversión, buena música y una carta gastronómica renovada. Con esta apertura, Casinos del Sol continúa ampliando su oferta y reafirmando su apuesta por el entretenimiento integral en la ciudad.

