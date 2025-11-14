La Municipalidad de la Capital rindió homenaje a Eileen Allub

Eileen, reconocida por su dedicación y amor a la enseñanza, ejerció como maestra jardinera en el Jardín Municipal Dr. Emilio Christensen.

Hoy 21:27

En el día de la fecha, la comunidad educativa y los seres queridos de Eileen Allub se unieron en un emotivo homenaje tras su fallecimiento el 16 de mayo. Eileen, reconocida por su dedicación y amor a la enseñanza, ejerció como maestra jardinera en el Jardín Municipal Dr. Emilio Christensen, dejando una huella imborrable en la vida de numerosos niños y familias.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un acto significativo, la Intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, hizo entrega de un reconocimiento a la familia de Eileen, honrando su destacada labor y compromiso con la educación infantil. “Su pasión por la enseñanza y su dedicación a los más pequeños son un ejemplo que perdurará en nuestra comunidad”, expresó la Intendente durante la ceremonia.

Eileen Allub no solo fue una maestra, sino también un pilar de amor y apoyo para aquellos que la rodeaban. Su legado vivirá en las memorias de los niños que tuvieron la fortuna de aprender de ella, así como en el corazón de todos los que la conocieron.

Este homenaje simboliza no solo la gratitud hacia una educadora excepcional, sino también un recordatorio de la importancia de la educación en la formación de futuras generaciones. La Municipalidad de la Capital se enorgullece de rendir tributo a Eileen Allub, quien siempre será recordada por su dedicación y amor al servicio de la comunidad