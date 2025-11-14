Johnny Depp salió a bailar con amigos en Buenos Aires y un detalle llamó la atención: “Toda la onda, pero...”

Los usuarios de Instagram no perdonaron un pequeño fallo en el look del actor en medio del fragor de la noche.

Hoy 22:39

Johnny Depp causó una revolución en la Argentina. El actor vino al país para promocionar su película Modigliani, tres días en Montparnasse, y dar una masterclass abierta en La Plata. Después de cumplir con sus obligaciones, salió a festejar con amigos.

La celebrity de Hollywood celebró en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad de Buenos Aires con su círculo íntimo, entre ellos Corcho Rodríguez y Gaby Álvarez.

El mediático y relacionista público compartió las fotos de la fiesta en su cuenta de Instagram y los usuarios de las redes sociales notaron un detalle en el look del artista que no pasó desapercibido.

En la postal en la que Depp posó con sus amigos argentinos, el protagonista de El joven manos de tijera y la saga de Piratas del Caribe aparece con los botones del pantalón desabotonados.

"Me encanta Johnny, toda la onda y más...pero tiene la farmacia abierta“, “Salió apurado del baño Johnny”, “Tiene la bragueta desprendida. Nadie le dijo nada”, “La farmacia 24/7″ y “Que alguien le abroche la bragueta” fueron algunos de los comentarios que escribieron los internautas en la red social de la camarita.