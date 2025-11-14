Ingresar
Cris Morena denunció a un hombre que la acosa desde hace cinco años y que ahora apareció cerca de su casa

La productora acudió a la justicia para reportar la situación. La persona recibió una perimetral y una tobillera de control.

Hoy 22:53

Cris Morena decidió interponer una denuncia por acoso contra un hombre de 51 años, que la hostiga desde 2020. Tras esta decisión, crece la preocupación en su entorno más cercano, mientras las autoridades investigan el caso.

La noticia fue difundida en el ciclo Tarde o temprano (eltrece), donde Belén Ludueña dio detalles del perturbador caso, y la razón que motivó a la productora a buscar ayuda en la justicia por segunda ocasión.

“En 2020 ella hizo una denuncia y este hombre tenía una perimetral. Se acercaba a su domicilio, hacía guardias con su auto, la esperaba en sus oficinas de Capital, por cuatro años se comportó de manera tranquila, pero en julio algo cambió y Cris se vio obligada a realizar otra denuncia”, contó la comunicadora.

Sobre estas afirmaciones, Pampa Mónaco sumó: “Este hombre fue sobreseído y la causa fue archivada porque Cris Morena le dio la posibilidad, siempre y cuando él siguiera una conducta de no molestar. Ahora, cuatro años después, incumplió”.

