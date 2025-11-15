Ingresar
Madre e hija lesionadas tras insólito accidente con su moto

Fueron embestidas por otro rodado similar que circulaba junto a ellas. Ambas fueron hospitalizadas.

Hoy 00:06
accidente añatuya

En las últimas horas de este viernes se produjo un particular accidente en la intersección de Av. Gottau y Gobernador Barraza, donde dos motos que circulaban juntas se colisionaron, y una madre y su hijo cayeron pesadamente sufriendo algunas lesiones.

De acuerdo a los primeros informes, la moto en la que circulaban madre de 48 años y su hija de 10, por causas que se tratan de establecer fue colisionado por otro rodado similar, de una amiga que circulaba junto a ellas.

Como consecuencia la menor sufrió un golpe importante a la altura del mentón y su progenitora golpes diversos, por lo que la ambulancia municipal las trasladó a ambas al Hospital Zonal.

En el lugar trabajo personal de la División Prevención de la Departamental 13 realizando los procedimientos de rigor.

