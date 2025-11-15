Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 NOV 2025 | 20º
X
Espectaculos

Icardi y la China Suárez revelaron cómo resuelven sus discusiones puertas adentro: “Él es muy rencoroso”

La pareja contó en Otro Día Perdido cómo son sus peleas.

Hoy 00:34

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a convertirse en tema del día, esta vez por una charla desopilante y sorprendentemente íntima en Otro Día Perdido, donde contaron cómo manejan las discusiones.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini le preguntó al futbolista si era picante. A lo que Icardi no dudó con su respuesta: “¡Demasiado! Más que ella (por la China), pero no se me conoce mucho la voz”.

La entrevista tomó un giro más íntimo cuando hablaron de su historia en común. Mauro, con una memoria envidiable, lanzó: “Nos conocemos desde el 2021”. Tras escucharlo, su novia destacó su habilidad: Hijo de pu… cómo sos con las fechas”.

Tengo todo acá (se señala la cabeza). Me guardo todo y me acuerdo de todo”, agregó Mauro. Y cuando Pergolini indagó si se debía a que era rencoroso, Eugenia intervino con un brutal sincericidio: “Sos re rencoroso”.

Ese comentario abrió la puerta a un tema candente: cómo reaccionan cuando discuten. En el programa revelaron que hay momentos en los que prefieren alejarse un rato hasta bajar la tensión: “No somos de pasar cinco días sin hablar, tanto no. Pero, a veces cuando pasa una discusión, mejor no hablamos. Soy medio callado, después nos acercamos y pasa todo”, cerró el deportista, sin vueltas.

TEMAS Mauro Icardi

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Impresionantes videos: un polo industrial explotó en Ezeiza y hay al menos 15 heridos, entre ellos policías y bomberos
  2. 2. Dónde estaban las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi mientras la China Suárez hacía las entrevistas
  3. 3. Fuentes destacó a las maestras municipales en el acto de entrega de reconocimientos a la trayectoria docente
  4. 4. Madre e hija lesionadas tras insólito accidente con su moto
  5. 5. Donald Trump conversó con los líderes de Tailandia y Camboya tras la crisis fronteriza por nuevos choques armados
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT