Icardi y la China Suárez revelaron cómo resuelven sus discusiones puertas adentro: “Él es muy rencoroso”

La pareja contó en Otro Día Perdido cómo son sus peleas.

Hoy 00:34

Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi volvieron a convertirse en tema del día, esta vez por una charla desopilante y sorprendentemente íntima en Otro Día Perdido, donde contaron cómo manejan las discusiones.

Todo comenzó cuando Mario Pergolini le preguntó al futbolista si era picante. A lo que Icardi no dudó con su respuesta: “¡Demasiado! Más que ella (por la China), pero no se me conoce mucho la voz”.

La entrevista tomó un giro más íntimo cuando hablaron de su historia en común. Mauro, con una memoria envidiable, lanzó: “Nos conocemos desde el 2021”. Tras escucharlo, su novia destacó su habilidad: “Hijo de pu… cómo sos con las fechas”.

“Tengo todo acá (se señala la cabeza). Me guardo todo y me acuerdo de todo”, agregó Mauro. Y cuando Pergolini indagó si se debía a que era rencoroso, Eugenia intervino con un brutal sincericidio: “Sos re rencoroso”.

Ese comentario abrió la puerta a un tema candente: cómo reaccionan cuando discuten. En el programa revelaron que hay momentos en los que prefieren alejarse un rato hasta bajar la tensión: “No somos de pasar cinco días sin hablar, tanto no. Pero, a veces cuando pasa una discusión, mejor no hablamos. Soy medio callado, después nos acercamos y pasa todo”, cerró el deportista, sin vueltas.