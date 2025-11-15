Confirmaron al menos 20 heridos: una embarazada intoxicada, quemados y un hombre infartado

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se informó sobre el operativo para derivar a los pacientes a los distintos hospitales. Entre ellos, varios permanecen internados bajo observación.

Hoy 01:03

Entre los más graves, se encuentran una mujer embarazada que resultó intoxicada a causa del humo, como así también un hombre que sufrió un infarto.

El impacto del incendio en una zona industrial cercana ya se refleja en la atención médica de personas afectadas. Entre los casos más graves que han llegado a la Clínica Montegrande se encuentra una mujer embarazada con fecha prevista de parto que presenta síntomas iniciales de intoxicación, así como un directivo de una de las empresas importantes próximas al siniestro, quien sufrió un infarto agudo de miocardio.

El personal médico del hospital ha informado que la paciente embarazada está siendo sometida a un proceso de estabilización hemodinámica y “se encuentra bajo ventilación no mecánica”, indicó Santoro. Además, el equipo de obstetricia, junto con su obstetra, evalúa la posibilidad de inducir el parto, dada la situación clínica de la paciente. Por su parte, el directivo afectado por el infarto también recibe atención especializada en el mismo centro.