Investigan supuesto caso de violencia laboral: abogada denunció a compañeros por hostigamiento

Un supuesto caso de violencia laboral se conoció días atrás, cuando una abogada que cumple funciones en un organismo público pidió ayuda a la policía, cansada del ataque constante de sus compañeros.

Hoy 07:59

De acuerdo a lo informado por fuentes vinculadas al caso, la denunciante, de apellido Trejo, desempeña sus funciones en Contaduría de la Provincia y cansada de los "ataques" de sus compañeros se presentó en la Comisaría Primera para denunciarlos por hostigamiento.

El hecho se conoció el pasado jueves, cuando la profesional de 44 años, residente en el barrio Siglo XXI, explicó ante los uniformados que cuando se encuentra en su lugar de trabajo es constantemente hostigada por sus compañeros, a los cuales identificó ante las autoridades con nombres y apellidos.

La profesional en leyes sostuvo que los acusados además la insultan y la agravian permanentemente mientras ella desarrolla sus tareas. Tras los dichos de la abogada, la policía informó la situación a la fiscal de turno, Dra. Silvia Jaime.

Según revelaron fuentes policiales, la representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que la causa sea elevada a la oficina de respuestas rápidas para continuar con las averiguaciones. Los acusados podrían ser citados a sede judicial.