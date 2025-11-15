Descensos en la Liga Profesional: Aldosivi, San Martín y Godoy Cruz se juegan todo en una definición dramática

El Tiburón, el Verde y el Tomba protagonizarán una imperdible pelea por no perder la categoría. Los marplatenses son los únicos que dependen de sí mismos.
La Liga Profesional tendrá este sábado, desde las 17:00, una definición cargada de tensión. Tres equipos —Aldosivi, San Martín de San Juan y Godoy Cruz— lucharán por mantenerse en Primera División, en una jornada que promete emociones fuertes y posibles desempates para evitar los dos descensos.
En el estadio José María Minella, Aldosivi recibirá a San Martín en un duelo directo por la permanencia. El Tiburón llega con ventaja: es el único de los tres que depende de sí mismo.
Si el equipo marplatense gana, se salva tanto en la tabla de promedios como en la anual. Su repunte reciente sostiene la ilusión: ganó cuatro de los últimos cinco partidos, una racha que lo sacó del fondo tras haber transitado casi toda la temporada en zona de descenso.
Su triunfo más reciente, 1-0 ante Banfield, llegó con polémica por un penal sancionado a instancias del VAR en tiempo adicionado.
El equipo de Leandro "Pipi" Romagnoli viaja a Mar del Plata con la obligación de ganar sí o sí. Pero no alcanza: también necesita que Godoy Cruz no gane ante Deportivo Riestra.
Si San Martín y el Tomba ganan, el descenso por promedio condenará a Aldosivi, y el segundo descenso se definirá en un desempate cuyano: ambos quedarían con 31 puntos en la tabla anual.
Los sanjuaninos llegan con una racha invicta de seis partidos, aunque con pocos triunfos: apenas dos, ante San Lorenzo e Independiente.
El escenario más comprometido es el de Godoy Cruz, que solo tiene una posibilidad: ganar y aspirar a un desempate.
Debe vencer a Deportivo Riestra, que pelea por un lugar en la Copa Libertadores, y esperar que Aldosivi no gane. Dependiendo del resultado en Mar del Plata, el Tomba podría definir su permanencia ante el Tiburón o ante San Martín.
El caso del Tomba es llamativo: mientras jugaba la Copa Sudamericana, donde alcanzó los octavos de final ante Atlético Mineiro hace tres meses, su rendimiento en el torneo local se desplomó.
En el Clausura apenas ganó un partido y quedó comprometido en la tabla anual.
La situación empeoró al reabrir el estadio Feliciano Gambarte: en siete partidos como local por liga, no ganó ninguno (cinco empates y dos derrotas), perdiendo el impulso que buscaba recuperar en casa.
17.00 – Aldosivi vs. San Martín (SJ)
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nicolás Ramírez
VAR: Héctor Paletta
17.00 – Godoy Cruz vs. Deportivo Riestra
TV: TNT Sports
Árbitro: Facundo Tello
VAR: Lucas Novelli
La definición del descenso en la Liga Profesional promete ser una de las más dramáticas de los últimos años, con los tres equipos jugando al límite por seguir en Primera.