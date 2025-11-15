El “doble” entrerriano de Javier Milei: trabaja con hacienda, es camionero y su video desató un furor inesperado

Los días de Diego Barreto solían transcurrir sin sobresaltos, entre el campo, la hacienda y los largos viajes en camión. Pero un simple video grabado por un amigo, en el que aparece comiendo facturas y con un look llamativamente similar al del presidente Javier Milei, lo convirtió en sensación en redes sociales.

“Nunca imaginé que iba a pasar esto”, reconoció en diálogo con TN. El video explotó con millones de reproducciones y comentarios, y el joven de 30 años asegura que desde entonces su vida dio un giro inesperado: “Es una locura, se nos fue de las manos. Tengo el celular saturado de notificaciones y mensajes”.

Barreto vive en Gualeguay, Entre Ríos, trabaja con hacienda y maneja un camión. Su rutina es simple y está lejos del ruido mediático: “Estoy en el campo con las vacas, viajando en el camión o con mis amigos, y no alcanzo a responder todo”, contó entre risas.

Su estilo personal —patillas marcadas, cabello alborotado y sin barba— hizo que, antes de la viralización, algunos lo cargaran: “Me decían que parecía un loquito”, recordó. Ahora, su parecido con el Presidente genera otra reacción: la gente lo frena en la ruta, lo saluda y hasta le pide fotos.

El boom fue tan grande que comercios de distintos lugares empezaron a contactarlo para que grabe videos promocionales. “Nunca pensé que me iba a llamar la tele. Ni mis amigos se lo imaginaban”, admitió.

Pese al humor y la simpatía que despierta, muchas personas le preguntan si tiene algún parentesco con Javier Milei. Pero Diego lo deja claro: “No soy un hermano perdido de Milei ni tengo nada que ver. Tampoco quiero nada del Presidente. Yo quiero trabajar tranquilo en el campo, esa es mi vida”.

Sin embargo, la exposición también lo llevó a reflexionar sobre el país y sobre decisiones personales que tenía en mente. “Yo estaba cansado, me iba a ir del país porque estaba podrido de pagar impuestos, de que todo fuera un desastre, pero ahora me tranquilicé… en mis ojos veo futuro”, dijo, con un optimismo que asegura que nació en medio de esta inesperada popularidad.

Aunque su intención es seguir con su vida de siempre, Diego no descarta un encuentro con el mandatario: “Me encantaría conocerlo. Si él quiere, que me invite a cantar, no hay drama”, bromeó.