La casa de Franco Armani sufrió daños por la explosión en Ezeiza

Un feroz incendio en el parque industrial afectó a la localidad. El arquero y su familia no pudieron regresar a su hogar por el riesgo por los químicos en el ambiente.

Un feroz incendio, acompañado por una serie de explosiones, sacudió este viernes por la noche al parque industrial de Carlos Spegazzini, en Ezeiza. El siniestro afectó incluso la vivienda de Franco Armani, arquero y capitán de River Plate, quien es vecino de la zona.

Armani y su familia no estaban en el domicilio al momento de las explosiones. Según informaron a TyC Sports, los daños en la propiedad no fueron de gravedad, aunque el futbolista no pudo regresar por la alta presencia de químicos en el ambiente y porque la zona fue completamente cerrada por seguridad.

El Pulpo pasará la noche en un hotel mientras se evalúa el estado del área afectada.

Explosiones, heridos y un incendio de 20 metros de altura

Las llamas en el predio industrial alcanzaron 20 metros de altura y generaron una densa nube de humo tóxico. Según Clarín, aún se desconoce el origen de las explosiones, pero se registraron al menos 20 heridos, la mayoría trasladados al Hospital Interzonal de Ezeiza y a otros centros de salud de Canning.

“Estamos con código rojo. Algunos heridos son vecinos que se lastimaron en sus casas. Ninguno está en riesgo de vida”, explicó Carlos Santoro, director del Grupo Monte Grande, en diálogo con TN.

La primera explosión ocurrió cerca de las 21:00, y la onda expansiva rompió vidrios en un radio de cuatro kilómetros. Bomberos, Policía Bonaerense y servicios de emergencia trabajaron durante dos horas para intentar contener el fuego, que habría comenzado en un depósito de agroquímicos.

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó la gravedad del siniestro: “Hubo una explosión muy grande en el polo industrial. Los bomberos están intentando ingresar, pero no pueden por la cantidad de detonaciones. El fuego abarca varias industrias y todavía no logramos controlarlo”.

Las imágenes del incendio y las explosiones se viralizaron rápidamente en redes sociales, mientras los equipos de emergencia mantienen un operativo especial para evitar nuevos daños y garantizar la seguridad de los vecinos.