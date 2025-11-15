Ingresar
Policiales

Derivaron a una mujer en estado delicado al CIS Banda tras chocar con un perro

Añatuya. La mujer iba como acompañante en una motocicleta conducida por su hija. Presentaba heridas importantes en el rostro.

Hoy 09:30
Ambulancia en el lugar del accidente

Pasadas las 7 de la mañana de este sábado, una joven de 31 años que conducía un motovehículo y trasladaba a su madre de 54 años, protagonizaron una violenta caída tras embestir un perro, que se le cruzó en su trayecto.

El particular siniestro se produjo sobre calle Pedro J. Lami a pocos metros de llegar a Av. Avellaneda, en el barrio Obrero.

Las mismas fueron asistidos de inmediato por la ambulancia municipal y trasladadas de urgencia al Hospital Zonal, dada las heridas que presentaban. La conductora con un corte profunda en una de sus piernas y la madre con heridas considerables en su rostro.

La mujer mayor fue derivado al CIS Banda, debido a su delicado estado de salud.

Personal policial se hizo presente en el lugar para verificar la situación y realizar las actuaciones correspondientes.

TEMAS Añatuya

