Old Lions se juega la permanencia en el Torneo Regional del NOA A ante Gimnasia y Tiro

Los Viejos Leones reciben al elenco salteño desde las 16.30 en su cancha con la obligación de ganar.

Hoy 09:35

Old Lions RC afronta esta tarde un partido decisivo en su lucha por mantener la categoría en el Torneo Regional de Rugby del NOA A. Desde las 16.30, en la cancha Julio César Montenegro, el León recibirá a Gimnasia y Tiro de Salta por la tercera fecha de la Liguilla de Reclasificación del Campeonato Regional de Clubes del NOA.

Un duelo clave para seguir en la elite

Los Viejos Leones llegan a este compromiso tras caer ante Los Tarcos por 55-22, en un encuentro en el que no pudieron sostener el buen nivel mostrado en el debut, cuando vencieron a Jockey Club de Salta por 30-17.

Con el respaldo de su gente, el conjunto santiagueño buscará hacerse fuerte en casa y sumar una victoria que le permita conservar su plaza en la Primera “A” para la temporada 2026.

Gimnasia y Tiro quiere dar el golpe en Santiago

Del otro lado, el equipo salteño llega con la misión de quedarse con la plaza del certamen superior. El Albo intentará aprovechar la presión que recae sobre Old Lions para sorprender en nuestra ciudad.

Cómo se define la Reclasificación

La Liguilla reúne a cuatro clubes que buscan los dos lugares disponibles en la Primera “A” 2026 :

Los Tarcos RC y Old Lions, últimos de la Primera “A” 2025.

Jockey Club y Gimnasia y Tiro, campeón y subcampeón de la Primera “B” 2025.

Con todo en juego, Old Lions afronta una tarde cargada de tensión y expectativa, sabiendo que un triunfo puede marcar el rumbo de su futuro inmediato en el rugby regional.