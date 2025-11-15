Ingresar
Con tres partidos continúa la quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur

Esta tarde se enfrentarán Atoj Pozo-Dos Leones, Gramilla-Argentinos y Río Dulce-Comercio.

Hoy 10:01

La quinta fecha del Torneo Regional Federal Amateur seguirá esta tarde con tres encuentros decisivos para los equipos santiagueños. Tras el triunfo de Unión Santiago, que venció 1-0 a Talleres de Nueva Esperanza el viernes y aseguró su clasificación, la jornada sabatina promete emociones fuertes en distintas canchas de la provincia.

Tres partidos para seguir de cerca

Desde las 17:00, se disputarán los duelos entre:

Atoj Pozo (Loretana) vs. Dos Leones (Frías), con arbitraje de Luis Fernando Ortiz.

Gramilla (El Bobadal) vs. Argentinos (Termas de Río Hondo), dirigido por Brian Manuel Morales.

Río Dulce (Termas) vs. Comercio Central Unidos, bajo la mirada de Fernando Fabián Quiroga.

Dos Leones necesita ganarle al ya eliminado Atoj Pozo para sumar puntos claves pensando en la clasificación en la Zona 11 que es liderada por el ya clasificado Vélez de San Ramón.

Los otros dos partidos corresponden a la zona 13, liderada por Comercio con 10, seguido por Río Dulce con 9 y Argentinos con 4, mientras que Gramilla no sumó puntos. 

Seis partidos cerrarán la fecha el domingo

La acción seguirá el domingo, con una intensa programación que incluye seis encuentros:

  • Defensores de Monte Quemado vs. Talleres de Quimilí – 18:00
  • Comercio de Quimilí vs. Atlético Salamanca – 17:30
  • Central Córdoba de Frías vs. Vélez (Sgo. del Estero) – 17:00
  • Los Verdes del Mojón vs. FIDA – 17:00
  • Atlético Icaño vs. Agua y Energía – 18:00
  • Central Argentino vs. La Ensenada – 20:00

