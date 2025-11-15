La Policía desplegó un operativo de saturación previo a la puesta en marcha de la Patrulla Urbana en La Banda

Se incorporó un sistema combinado de patrullajes: recorridos a pie, en motocicletas, camionetas y bicicletas. A ello se suma un novedoso esquema de prevención con vehículos y policías de civil.

Con la movilización de 400 efectivos y un renovado dispositivo de prevención diseñado por analistas de seguridad y planificadores de la Jefatura Central, en cumplimiento de disposiciones de las autoridades superiores. El operativo se ejecuta como preludio de la entrada en servicio de la nueva División de Patrulla Urbana, cuya implementación modificará de manera definitiva el esquema organizacional de seguridad en la ciudad.

El moderno plan incluyó la modificación de áreas de competencia de las Departamentales y Comisarías, con la instalación de nuevas casillas, observatorios y puntos de vigilancia. También se incorporó un sistema combinado de patrullajes: recorridos a pie, en motocicletas, camionetas y bicicletas. A ello se suma un novedoso esquema de prevención con vehículos y policías de civil, apoyado por tecnologías de vigilancia como bodycám y drones, cuyas imágenes son enviadas en tiempo real a las salas de monitoreo.

El despliegue cubre sectores del micro y macrocentro y barrios periféricos de La Banda, y se desarrollará durante varios días en horarios matutinos, vespertinos y nocturnos, mediante recorridos permanentes y controles simultáneos en puntos estratégicos.

Policías de civil, un factor clave dentro del plan

Una característica central del operativo es la intervención de policías de civil provenientes de distintas áreas investigativas, quienes realizan tareas de identificación de personas, verificación de antecedentes, localización de individuos prófugos de la Justicia y chequeos en sectores considerados sensibles para la seguridad ciudadana.

Hasta el momento, con el despliegue de sus hombres, la institución comenzó a tener los primeros resultados: se llevaron a cabo detenciones por diversas causas, se identificó a un número significativo de personas, con la utilización del sistema de consultas nacional SIFCOP.

Operativo Saturación Policial

Se realizaron más de 100 infracciones a motociclistas y automovilistas por incumplir normas de tránsito, con la retención de vehículos en casos correspondidos, incluyendo episodios de alcoholemia positiva. Paralelamente, se recopila información útil para desarticular grupos delictivos que operan en la zona.

Con este operativo de saturación, se busca anticipar, prevenir y dar respuesta integral a las distintas problemáticas urbanas, preparando el escenario para la inminente puesta en servicio de la nueva División de Patrulla Urbana, que representará un cambio estructural en el modelo de prevención en La Banda.