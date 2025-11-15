Ingresar
Importante jornada en el hospital de Tintina por el Día Mundial de la Diabetes

Las actividades buscan generar conciencia sobre un problema de salud que se extiende en el mundo entero.

Hoy 10:30

Desde el consultorio adolescente del Hospital Distrital de Tintina se realizaron actividades por el Día Mundial de la Diabetes. En este sentido, se concretó un “Taller de elaboración de alimentos saludables” con azúcar bajo control y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, actividad que estuvo a cargo de alumnos en el Colegio Fray Mamerto Esquiú de la ciudad de Tintina

En el Día Mundial de la Diabetes se buscó concientizar sobre la importancia de la detección temprana, el control y la prevención de la diabetes.

La diabetes puede prevenirse en muchos casos a través de hábitos saludables, como mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular, evitar el consumo de tabaco y alcohol, realizar controles médicos periódicos y la educación en salud. Todos estos aspectos son importantes para reducir riesgos y mejorar la calidad de vida.

TEMAS Diabetes Alimentación Tintina Actividad Física Día Mundial de la Diabetes

