River no pudo con Vélez y se aleja cada vez más de la Copa Libertadores 2026

El Millonario empató sin goles en su visita al Fortín y dejó pasar la chance de acomodarse en la tabla anual.

Hoy 19:25

River igualó 0-0 ante Vélez este domingo en el estadio José Amalfitani, por la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, en un duelo parejo que dejó al equipo de Marcelo Gallardo con un sabor amargo en su pelea por ingresar a la Copa Libertadores 2026.

El Millonario fue superior en el primer tiempo, generando las situaciones más claras. A los 10 minutos, Sebastián Driussi desperdició una gran oportunidad tras un pase preciso de Juan Fernando Quintero, enviando el remate por encima del travesaño. Luego, a los 31, Franco Armani respondió con una atajada clave ante un disparo de Maher Carrizo, evitando el gol del Fortín.

En el segundo tiempo, Vélez creció y tomó el control del partido. Armani volvió a ser determinante con varias intervenciones, incluida una doble acción a los 24 minutos: primero un remate de Tomás Galván y luego un cabezazo de Tomás Cavanagh, que pasó cerca del palo derecho.

Con este empate, River quedó lejos del acceso directo a la Libertadores, aunque mantiene chances: si se consagra campeón del certamen o si alguno de los tres primeros de la tabla anual gana el torneo y el Millonario finaliza cuarto, disputará el repechaje.

Ahora, los de Núñez deberán enfocarse en los Playoffs del Torneo Clausura, donde buscarán un nuevo título y la clasificación al máximo certamen continental. Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto terminó cuarto en la Zona B con 26 puntos y espera rival para los octavos de final.