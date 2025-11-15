River visita a Vélez buscando un triunfo que le de la clasificación a la Copa Libertadores 2026

El partido entre el Millonario y el Fortín tendrá lugar en el estadio José Amalfitani desde las 17.

Hoy 09:45

River Plate visitará este domingo a Vélez Sarsfield en un partido clave por la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde el equipo de Marcelo Gallardo se juega buena parte de su futuro inmediato. El encuentro se disputará desde las 17 horas en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y revisión en el VAR de Adrián Franklin. La transmisión será de TNT Sports.

El Millonario llega golpeado después de la derrota 2-0 ante Boca en el Superclásico interzonal, donde ofreció una imagen muy pobre y no registró remates al arco. Ese traspié profundizó la crisis futbolística y dejó al club de Núñez con serias complicaciones en su objetivo de alcanzar un lugar en la próxima Copa Libertadores.

El camino hacia la Libertadores 2026 está condicionado: necesita vencer al Fortín y esperar una derrota de Argentinos Juniors ante Estudiantes, lo que le permitiría, al menos, ingresar a la fase preliminar. Además, si Lanús gana la Copa Sudamericana, liberará un cupo que colocaría a River directamente en la fase de grupos.

Gallardo afrontará este compromiso con varias bajas: Kevin Castaño, afectado a su selección por la fecha FIFA, y los suspendidos Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, ambos por acumulación de amarillas. A ellos se suma la ausencia de Maximiliano Meza, quien sufrió una avulsión en el tendón rotuliano y estará tres meses sin jugar.

Ante este panorama, regresará Enzo Pérez al mediocampo en lugar de Martínez Quarta, mientras que Fabricio Bustos y Milton Casco ocuparán los lugares de Gonzalo Montiel y Acuña. En tanto, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina se disputan el puesto que deja Meza.

La otra novedad será el ingreso del colombiano Juan Fernando Quintero, quien reemplazará a su compatriota Castaño, modificará el esquema y se ubicará detrás de los delanteros Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

Del lado local, el equipo de Guillermo Barros Schelotto viene de perder 2-0 ante Gimnasia La Plata y, pese a tener asegurado su lugar en los octavos de final, todavía puede perder la localía si cae ante River y se combinan otros resultados.

Probables formaciones

Vélez Sarsfield:

Tomás Marchiori; Jano Gordon, Thiago Silveiro, Aaron Quiros, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Maher Carrizo, Francisco Pizzini, Bruno Valdes; Dilan Godoy.

DT: Guillermo Barros Schelotto.

River Plate:

Franco Armani; Fabricio Bustos, Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Milton Casco; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo o Santiago Lencina, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas.

DT: Marcelo Gallardo.

River afronta un partido determinante. La obligación es ganar para evitar depender de terceros y sostener vivo un año deportivo que, tras el golpe en el Superclásico, quedó más comprometido que nunca.

Torneo Clausura – Grupo B – Fecha 15

Vélez Sarsfield vs. River Plate

Estadio: José Amalfitani (Capital Federal)

Árbitro: Leandro Rey Hilfer

VAR: Adrián Franklin

Horario: 17:00

TV: TNT Sports