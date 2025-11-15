Ingresar
En vivo: River visita a Vélez buscando un triunfo que le de la clasificación a la Copa Libertadores 2026

El partido entre el Millonario y el Fortín tendrá lugar en el estadio José Amalfitani desde las 17.

Hoy 17:38

River Plate visitará este domingo a Vélez Sarsfield en un partido clave por la última fecha del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Profesional, donde el equipo de Marcelo Gallardo se juega buena parte de su futuro inmediato. El encuentro se disputará desde las 17 horas en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Leandro Rey Hilfer y revisión en el VAR de Adrián Franklin. La transmisión será de TNT Sports

