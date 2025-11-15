Agustín Canapino busca el título anticipado del Turismo Carretera en Toay

El piloto de Arrecifes quiere festejar en la carrera de este domingo en La Pampa.

Hoy 00:02

El Turismo Carretera regresa este fin de semana al autódromo Provincia de La Pampa para disputar la 14ª fecha de la temporada, y todas las miradas apuntan a un protagonista excluyente: Agustín Canapino, quien podría consagrarse campeón anticipado del TC este domingo.

La final se correrá a las 13:30, en la que será la 19ª visita de la categoría a Toay y la séptima consecutiva desde 2022 en la que el escenario pampeano recibe dos competencias por año.

El circuito de 4.148 metros, famoso por ofrecer carreras con sobrepasos y definiciones ajustadas, vuelve a ocupar un lugar estratégico en el calendario: la anteúltima fecha, donde se decidirá quién llega con chances reales al Premio Coronación en La Plata. Y en ese panorama, la atención se concentra en el rendimiento imparable del Titán de Arrecifes.

Canapino llega a Toay atravesando uno de los mejores momentos de su carrera. Con 155 puntos, ganó las tres carreras de la Copa de Oro, suma cuatro victorias consecutivas y se impuso en cinco de las últimas seis competencias. La ecuación es clara: si logra retirarse de La Pampa con 67,5 puntos de ventaja sobre su escolta, gritará campeón por quinta vez sin necesidad de esperar la última fecha.

En contraste, sus perseguidores están lejos del nivel del líder. Matías Rossi, segundo en la tabla, se ubica a 47 unidades y todavía no ganó en 2025. Más atrás aparecen Julián Santero, Mariano Werner y Otto Fritzler, todos obligados no solo a ganar, sino a esperar resultados ajenos para mantener alguna posibilidad matemática.

Del segundo al quinto, todos adeudan la victoria obligatoria por reglamento, condición indispensable para pelear el título. Recién en el sexto lugar aparece un piloto con triunfo, Mauricio Lambiris, aunque demasiado lejos en puntaje como para incomodar al arrecifeño. En resumen: solo un milagro podría evitar que Canapino se quede con la corona. La única duda es si será en Toay o en el Mouras.

Cronograma del domingo

1ª Serie (5 vueltas): 10:10

10:10 2ª Serie (5 vueltas): 10:35

10:35 3ª Serie (5 vueltas): 11:00

11:00 Final (25 vueltas o 50 minutos): 13:30 a 14:20

Toay podría ser el escenario de una nueva consagración del piloto más dominante de los últimos años en el Turismo Carretera. El “Titán” está a un paso de hacer historia una vez más.