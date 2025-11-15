Racing consiguió un agónico y valioso triunfo ante Newell’s en Rosario

La Academia se impuso por 1-0 como visitante para quedar como escolta de Boca.

Hoy 23:01

En un encuentro que parecía encaminarse hacia un empate sin emociones, Racing logró un triunfo clave y sobre el final ante Newell's, en el Coloso Marcelo Bielsa, por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura.

Cuando el reloj marcaba el tiempo de descuento, apareció Tomás Conechny para decretar el 1-0 que desató el festejo de La Academia y silenció a la parcialidad local.

Con esta victoria agónica, el conjunto de Avellaneda aseguró su clasificación a los octavos de final, cerrando la etapa inicial con un envión anímico importante de cara a los playoffs.