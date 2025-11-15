Polémica por las declaraciones de Emilia Pertossi tras el estreno del documental sobre el caso Báez Sosa

La hermana de Ciro y Luciano Pertossi defendió a los acusados en la serie de Netflix y sus frases generaron un fuerte rechazo en redes sociales.

El estreno del documental “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa” en Netflix reavivó el debate público y colocó en el centro de la escena a Emilia Pertossi Cinalli, hermana de Ciro y Luciano Pertossi, y prima de Lucas Pertossi y Blas Cinalli. La joven se volvió tendencia por sus declaraciones en defensa de sus familiares, lo que provocó críticas y cuestionamientos en redes sociales.

En la producción, Emilia asegura: “No me quiero imaginar lo que es perder a un hijo, pero no es una competencia de qué dolor es más grande”, frase que fue interpretada por muchos usuarios como un intento de relativizar el sufrimiento de la familia de Fernando. Entre lágrimas, también contó cómo se habituó a visitar la unidad penitenciaria para ver a sus hermanos, aunque admitió que “el dolor siempre está”.

Las repercusiones no tardaron en llegar: numerosos usuarios manifestaron su rechazo y consideraron que sus dichos minimizaban la tragedia vivida por los padres de Fernando.

El documental, compuesto por tres capítulos, reconstruye los hechos ocurridos en Villa Gesell en el verano de 2020 y presenta testimonios de familiares y allegados. Sin embargo, la ausencia del relato de Virginia Antonelli, la joven que intentó salvar a Fernando realizando maniobras de RCP, también desató comentarios. En redes lamentaron que su accionar heroico no haya sido incluido en la serie, generando una segunda ola de debate.