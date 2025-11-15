El abogado de Cristina Kirchner lanzó una dura advertencia a Milei por la causa ANDIS: “Voy por vos y por tu hermana”

Gregorio Dalbón apuntó directamente contra el Presidente y Karina Milei en medio de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Afirmó que “caiga quien caiga” deberán responder ante la Justicia.

Hoy 15:33

El abogado Gregorio Dalbón, representante legal de la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lanzó este viernes una advertencia pública y directa al presidente Javier Milei y a su hermana, Karina Milei, en el marco de la investigación judicial por presunta corrupción en el manejo de fondos públicos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

“Voy por vos y por tu hermana”, publicó Dalbón en su cuenta de X, apuntando sin rodeos al mandatario y a la secretaria general de la Presidencia. Su mensaje llegó horas después de que la Justicia citara a indagatoria al ex titular de ANDIS por supuestas maniobras de direccionamiento, sobreprecios y cobro de sobornos en compras de medicamentos e insumos de alto costo destinados a personas con discapacidad.

Según Dalbón, la causa revela un “sistema oscuro de proveedores, empresas vinculadas y operadores” que habrían desviado recursos esenciales. “No es solo corrupción: es violencia institucional contra un sector vulnerable que jamás debería haber sido usado como negocio”, sostuvo.

El abogado, quien impulsó la denuncia inicial, afirmó que la investigación “empieza a avanzar sobre cada uno de los responsables” y advirtió que las eventuales responsabilidades “políticas, administrativas y penales deberán surgir con claridad, caiga quien caiga”.

“La respuesta tiene que ser contundente y sin privilegios. La investigación sigue. Y los que formaron parte de este esquema —desde quienes firmaron hasta quienes se beneficiaron— tendrán que responder”, sentenció Dalbón, marcando un tono de creciente tensión política y judicial alrededor del caso.