Argentinos Juniors festejó la clasificación a la Libertadores venciendo a Estudiantes en La Plata

El Bicho, que jugará el certamen continental en 2026, se impuso por 2-1 en su visita al Pincha.

Hoy 22:47

Argentinos Juniors consiguió un triunfo clave por 2-1 ante Estudiantes de La Plata en el Estadio UNO, resultado que le permitió asegurar su lugar en la fase eliminatoria del Torneo Clausura.

El equipo de Nicolás Diez se puso en ventaja gracias a un tanto de Hernán López Muñoz, quien abrió el marcador con una definición precisa. Sin embargo, el Pincha reaccionó y alcanzó el empate transitorio mediante un tremendo zurdazo de Joaquín Tobio Burgos desde afuera del área, una de las mejores conquistas de la jornada.

En el complemento, Alan Lescano apareció para inclinar nuevamente el resultado a favor del Bicho y sellar el 2-1 definitivo, consolidando un rendimiento sólido de la visita en La Plata.

Con este triunfo, Argentinos Juniors se aseguró su clasificación a la siguiente instancia. En cambio, Estudiantes deberá esperar una serie de resultados para evitar quedar afuera del certamen y mantener intactas sus chances en la última jornada.