Bajo la atenta mirada de River, Estudiantes y Argentinos Juniors chocan en La Plata

El Pincha recibe al Bicho en un partido que pone algo más que tres puntos en juego.

Hoy 06:18

Estudiantes y Argentinos Juniors se enfrentarán este domingo desde las 20.15 en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la fecha 16 de la Zona A del Clausura, en un choque determinante para ambos.

Con 21 puntos cada uno, el ganador clasificará automáticamente a los playoffs, mientras que el perdedor —o incluso en caso de empate— deberá aguardar otros resultados para saber su futuro.

El encuentro será televisado por TNT Sports Premium, con Luis Lobo Medina como árbitro y Germán Delfino en el VAR.

El Pincha, obligado a ganar y con bajas sensibles

Estudiantes llega golpeado tras la derrota 1-0 ante Tigre en Victoria, un resultado que lo dejó sin chances de pelear por un lugar en los torneos internacionales de 2026 a través de la tabla anual. En la Zona A está octavo con 21 unidades, por lo que necesita ganar sí o sí para avanzar sin depender de terceros.

Para este compromiso clave, Eduardo Domínguez no podrá contar con Guido Carrillo, expulsado por un codazo ante el Matador, ni con Gabriel Neves, quien aún debe cumplir dos fechas de suspensión. A pesar de las ausencias, el Pincha buscará hacerse fuerte en casa para cerrar la fase con un triunfo que lo deje entre los ocho mejores.

Probable formación de Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré y Fabrico Pérez.

DT: Eduardo Domínguez.

Argentinos llega entonado y aún sueña con la Libertadores 2026

Después del golpe que significó perder la final de la Copa Argentina ante Independiente Rivadavia, Argentinos Juniors reaccionó rápido y venció 1-0 a Belgrano en La Paternal. Con esa victoria, el Bicho alcanzó los 21 puntos en el Clausura y continúa tercero en la tabla anual con 54 unidades, luchando por un cupo en la Copa Libertadores 2026.

Posible once inicial de Argentinos Juniors: Gonzalo Siri; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Alan Lescano, Federico Fattori, Lautaro Giaccone; Hernán López Muñoz, Tomás Molina y Diego Porcel.

DT: Nicolás Diez.