Río Dulce le ganó a Comercio en Las Termas y aseguró su clasificación en el TRFA 2025/26

El Bagrero se impuso por 1 a 0 en el marco de la quinta fecha y quedó como líder de su zona.

Hoy 20:06

En una tarde cargada de tensión y con mucho en juego, Río Dulce consiguió una victoria clave por 1 a 0 ante Comercio, resultado que le permitió sellar su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Federal Amateur.

El único tanto llegó de un rebote de un penal, a los 45+(7)´ del complemente gracias a Leonel Ovejero. El conjunto local jugó gran parte del encuentro con ventaja numérica por la expulsión a los 12 minutos del primer tiempo de Izurieta, que venía de ser figura y convertir un triplete

De cara a la última fecha, Río Dulce visitará a Gramilla con la chance concreta de asegurarse el primer puesto del grupo.

Comercio, ya con la clasificación abrochada, quedó como escolta con 10 unidades y se jugará todo cuando visite a Argentinos en Las Termas.

Foto: Eduardo Carrizo