María Corina Machado a las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro: “La hora decisiva es inminente”

La líder de la oposición difundió un mensaje de audio en redes sociales en el que insta a las fuerzas a bajar las armas y no atacar al pueblo venezolano.

Hoy 19:50

María Corina Machado dejó este sábado una inquietante advertencia para las fuerzas de seguridad venezolanas: "Tomen hoy la decisión de acompañar la libertad de Venezuela cuando llegue la hora precisa. Lo que va a pasar ya está pasando", instó en un tono pausado pero alarmante, dirigido "a quienes hoy ejecutan las órdenes infames del régimen".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

"Queridos venezolanos, el rugido de esta tierra que exige libertad crece y resuena dentro y fuera del país. Treinta millones nos revelamos ante un régimen criminal que va de salida", comienza el mensaje de audio de tres minutos que difundió a través de sus redes sociales.

Por cuestiones de seguridad, Machado se mantiene en la clandestinidad hace 15 meses y sólo aparece públicamente a través de videos donde se la ve con un fondo neutral, para no revelar su ubicación. Sin embargo, esta vez no se puede ver a la líder de la oposición venezolana, sólo se escucha su voz acompañada por un gráfico de ondas sonoras sobre una placa negra y la frase: "María Corina Machado. 15/11/2025".

No es la primera vez que Machado le habla directamente a los militares venezolanos. El mensaje es estratégico: por momentos empático, por otro juzgador, y hasta apela descarnadamente a un audio de la hija de Lewis Mendoza, secuestrado en octubre, que entre gritos dice "arruinaron mi infancia".

Pero hacia el final llega la advertencia: "Esa hora decisiva es inminente. La posición que cada uno tome marcará su vida para siempre. La historia, la ley y el pueblo venezolano serán sus jueces. Llegada la hora, salgan a abrazar a su pueblo. Tu sabrás muy bien cómo y cuándo dar ese paso porque todo a tu alrededor será inequívoco".

"Se un héroe y no un criminal; se un orgullo y no una vergüenza para tu familia; se parte del futuro luminoso de Venezuela y no de la ruina que la tiranía destruyó. Este día que se acerca, únete a nosotros. Venezuela y tus hermanos te esperamos", cierra Machado.

El mensaje se produce a días de que el Pentágono lanzara la operación 'Lanza del sur', en conjunto con el Comando Sur de los Estados Unidos. "Esta misión defiende nuestra patria, expulsa a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que están matando a nuestra gente. El hemisferio occidental es el barrio de Estados Unidos y lo protegeremos", tuiteó el secretario de Guerra, Peter Hegseth, el jueves.

El anuncio de Hegseth no daba detalles de tiempo ni de contexto, por lo que generó dudas sobre si se trata de un renombramiento de los operativos que el Comando Sur realiza en aguas internacionales desde agosto en el Caribe y el Pacífico contra las embarcaciones que supuestamente transportan drogas; o si es un nuevo paso de la estrategia con operativos aún no anunciados.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó posibles ataques a objetivos terrestres en Venezuela, según anunció en octubre en diferentes intervenciones en el Despacho Oval.